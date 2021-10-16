На Ямале еще 120 жителей заразились коронавирусом

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 120 человек. С начала периода количество заболевших достигло 52 210.

Из общего числа болеющих 767 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 94 из них - в тяжелом состоянии, 17 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 717 человек.

Также за сутки выявлено 17 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 685. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 103 заражения COVID-19, за весь период - 44 525.

Выздоровели за последние сутки 65 человек, с начала пандемии - 49 865.

За последние сутки в России выявлено 33 208 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 979 (9,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 958 384 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 21 883 человек, с начала пандемии - 6 981 907. Также за сутки зафиксировано 1 002 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 222 315 человек.