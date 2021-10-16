Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое открыли музейно-образовательный комплекс «Этнопарк «Аркториум», который находится на ул. Молодежная, д. 7г.

Научный комплекс разбит на две части: «Аркториум» и этнотехнопарк. Здесь собраны уникальные экспонаты и элементы быта коренных народов Севера. Для ребят проводят мастер-классы по возрождению и сохранению утраченных промыслов: гончарного, ткацкого и скорняжного дела. Также дети смогут заниматься проектно-исследовательскои деятельностью на основе подлинных экспонатов и артефактов природы региона.

- Удивительное место. Все пропитано особой этнической атмосферой, - отметил глава города Андрей Воронов.

Сейчас идет запись на экскурсии. Познакомиться с расписанием можно на любой удобной площадке «Аркториума» в соцсетях.