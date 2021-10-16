В Мужах появится современный спортивный центр

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В Шурышкарском районе обсудили концепцию нового молодежно-спортивного центра. Он расположится в Мужах на улице Истомина.

- Идей много и площади позволяют их реализовать. Осталось грамотно и рационально разместить все зоны. Многие идеи, кстати, подсказали жители. Обязательно реализуем тренажерный зал, фитнес-зал и кафе. Кроме того, в здании разместится молодежный центр с коворкингом. Но всех планов пока раскрывать не буду, - рассказал глава муниципалитета Олег Попов.

Также он сообщил, что к участию в диалоге пригласили специалиста надзорных органов. Это необходимо для того, чтобы уже на первоначальном этапе предусмотреть соблюдение всех требований пожарной безопасности.