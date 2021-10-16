Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 октября 2021 6:37

Житель Нового Уренгоя отправился гулять по магазинам с чужой банковской картой

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Нового Уренгоя отправился гулять по магазинам с чужой банковской картой

Житель Нового Уренгоя отправился гулять по магазинам с чужой банковской картой

Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Нового Уренгоя раскрыла кражу денег с банковской карты. Все началось 11 октября, когда в дежурную часть обратилась местная жительница 1987 года рождения, сообщившая что кто-то списал с ее счета 6 тысяч рублей

- Было установлено, что северянка потерял свою банковскую карту на улице. Затем ее нашел обвиняемый, который отправился в магазин совершать покупки, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Злоумышленником оказался ранее не судимый местный житель 1995 года рождения. Оказавшись в отделении, мужчина признал вину.

Сейчас новоуренгоец обвиняется по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража с банковского счета». Ему грозит до шести лет тюрьмы.