Житель Нового Уренгоя отправился гулять по магазинам с чужой банковской картой Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Нового Уренгоя раскрыла кражу денег с банковской карты. Все началось 11 октября, когда в дежурную часть обратилась местная жительница 1987 года рождения, сообщившая что кто-то списал с ее счета 6 тысяч рублей

- Было установлено, что северянка потерял свою банковскую карту на улице. Затем ее нашел обвиняемый, который отправился в магазин совершать покупки, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Злоумышленником оказался ранее не судимый местный житель 1995 года рождения. Оказавшись в отделении, мужчина признал вину.

Сейчас новоуренгоец обвиняется по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража с банковского счета». Ему грозит до шести лет тюрьмы.