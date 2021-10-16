Погода на Ямале на 16 октября: выглянет солнце

Погода на Ямале на 16 октября
Фото: Вера Зенина
В субботу, 16 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +3. Ветер 4-7 м/с.
Надым: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +6, ночью +3. Ветер 5-9 м/с.
Ноябрьск: ясно. Днем +7 ночью +4. Ветер 6-13 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, вечером - дождь. Днем +4, ночью +2. Ветер 6-9 м/с.
Губкинский: переменная облачность. Днем +7 ночью +4. Ветер 6-9 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +6, ночью +4. Ветер 5-8 м/с.
Лабытнанги: пасмурно, вечером - дождь. Днем +5, ночью +4. Ветер 3-5 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днем +7, ночью +4. Ветер 5-9 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.