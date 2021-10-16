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Общество16 октября 2021 5:34

Погода на Ямале на 16 октября: выглянет солнце

Ветер умеренный
Марина Прохорова
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Погода на Ямале на 16 октября

Погода на Ямале на 16 октября

Фото: Вера Зенина

В субботу, 16 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +3. Ветер 4-7 м/с.

Надым: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +6, ночью +3. Ветер 5-9 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днем +7 ночью +4. Ветер 6-13 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером - дождь. Днем +4, ночью +2. Ветер 6-9 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +7 ночью +4. Ветер 6-9 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +6, ночью +4. Ветер 5-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, вечером - дождь. Днем +5, ночью +4. Ветер 3-5 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем +7, ночью +4. Ветер 5-9 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.