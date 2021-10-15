В Тарко-Сале организовали особые смены для семей, где воспитываются дети-инвалиды

Фото: администрация Пуровского района

В таркосалинском Центре соцобслуживания населения совместно с администрацией Пуровского района реализуется проект «Мамин день». Он охватывает семьи с детьми особой заботы и предполагает организацию тематических смен по типу пансионата.

В первую смену в Центр соцобслуживания населения заехали пять мам с детьми из Тарко-Сале и поселка Уренгой. Ежедневно ребята получают помощь от педагогов, психологов, медиков, массажистов, логопедов и других специалистов. С детьми проводят занятия по оказанию психологической помощи, коррекции эмоционально-волевой сферы, физической разгрузке и укреплению психологического климата в семьях.

- Это замечательный проект. У нас есть возможность общения с такими же мамами, как и я, мы понимаем друг друга, обмениваемся личным опытом и советами. Очень нам помогают занятия со специалистами. Мы здесь как в санатории, - отмечают мамы особенных детей.

Вторую смену проекта «Мамин день» планируют организовать уже во второй декаде ноября.