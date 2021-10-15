На Ямале бывших сотрудников полиции признали виновными в получении взяток Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале вынесли обвинительный приговор в отношении двух бывших сотрудников полиции, пойманных на взятках. Все началось в июле 2016 года, когда сотрудник некой транспортной компании обратился к инспектору ДПС Пуровского района (своему другу) с просьбой помочь в одном деле.

Как оказалось, мужчина не хотел получать разрешение на перевозку крупногабаритных грузов из-за его высокой стоимости, а чтобы решить проблему, он обратился к своему знакомому автоинспектору.

- Инспектор ДПС, действуя в интересах своего приятеля и представляемого им юридического лица, обратился с аналогичной просьбой к двум коллегам, пообещав передать им за помощь вознаграждения. Выполнив просьбу, один инспектор получил взятку в размере 5 тысяч рублей, а второй - 16 тысяч рублей, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В итоге оба экс-сотрудника полиции признаны виновными по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, но из-за истечения сроков давности освобождены от наказания. А вот за совершение преступления по ч.3 ст. 291 УК РФ, один из них получил два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 320 тысяч рублей.