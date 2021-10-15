На Ямале еще 118 жителей заразились коронавирусом

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 118 человек. С начала периода количество заболевших достигло 52 090.

Из общего числа болеющих 745 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 96 из них - в тяжелом состоянии, 18 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 714 человек.

Также за сутки выявлено 12 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 668. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 106 заражений COVID-19, за весь период - 44 422.

Выздоровел за последние сутки 71 человек, с начала пандемии - 49 800.

За последние сутки в России выявлено 32 196 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 909 (9,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 925 176 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 22 268 человек, с начала пандемии - 6 960 024. Также за сутки зафиксировано 999 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 221 313 человек.