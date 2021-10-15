На Ямал поступила техника для лесовосстановительных работ и борьбы с пожарами

Фото: Правительство Ямала

С начала года на Ямал поступило более ста единиц техники для лесовосстановительных работ и борьбы с пожарами. Новые машины помогут лесничим не только повысить эффективность борьбы с пожарами, но и более оперативно их обнаруживать. Для этих целей автопарк пополнили восемь автомобилей «УАЗ» со специальным оборудованием и восемь машин «ГАЗ SADKO NEXT» для доставки пожарных бригад к месту возгорания. Оперативно обнаруживать очаги пожаров помогут три беспилотных комплекса мониторинга.

Поступившую технику распределили в Надым, Тарко-Сале, Ноябрьск и Салехард.

Всего за последние три года арсенал лесных пожарных пополнился 170 единицами техники, а до завершения текущего года ожидается поставка еще 18.

Для лесовосстановительных работ поступят специальные посадочные трубы и мечи Колесова - они закуплены в количестве по десять единиц. А также специализированные комбинированные лесные плуги, которые также могут использоваться и для обустройства противопожарных полос.

Это оборудование будет применяться в рамках планируемой в 2022 году работы по лесовосстановлению и лесоразведению.