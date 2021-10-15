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Общество15 октября 2021 12:06

На первую губернаторскую елку съедутся триста ребят со всего Ямала

Праздник пройдет в Салехарде
Марина Прохорова
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Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

В этом году в Салехарде проведут первую губернаторскую елку. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов во время прямого эфира в Instagram. На праздник съедутся 300 ребят со всего Ямала, имеющие заслуги в спорте или учебе.

- Мы в этом году впервые запланировали губернаторскую елку. В Салехард приедут 300 детишек, постараемся сделать для них новогоднюю сказку. Ребята побывают в интересных местах, где смогут познакомиться с национальной культурой. В дальнейшем будем думать, как расширять программу, - рассказал губернатор.

Также он добавил, что это будет одним из тех мероприятий, которые объединяют ребят.