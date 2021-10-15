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Происшествия15 октября 2021 11:18

В Салехарде бывший госслужащий получил условный срок за присвоение чужих денег

Он работал судебным приставом
Марина Прохорова
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В Салехарде бывший госслужащий получил условный срок за присвоение чужих денег

В Салехарде бывший госслужащий получил условный срок за присвоение чужих денег

Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудили бывшего судебного пристава, обвиняемого в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.

- Было установлено, что в 2018 году судебный пристав-исполнитель, используя служебное положение, принял от жительницы Салехарда 100 тысяч рублей с целью частичного погашения ее задолженности по исполнительному листу. Однако он так и не внес эти деньги на депозитный счет, а присвоил их, причинив потерпевшей материальный ущерб на указанную сумму, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В итоге суд приговорил бывшего госслужащего к одному года условного лишения свободы с испытательным сроком на два года.