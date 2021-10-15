Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершился ремонт улицы Маяковского. За прошедший сезон специалисты привели в порядок 1,79 километра дорожного полотна. Также были отремонтированы тротуары и бордюры, нанесена дорожная разметка и установлены новые ограждения вдоль всей дороги.

Кроме того, появилась одна теплая остановка, к концу следующей недели будут установлены еще две. А чтобы избежать скопления луж, вдоль дороги положили лотки с водоприемниками.

- В этом году мы провели большую работу по ремонту улично-дорожной сети города. Один из самых крупных проектов – это улица Маяковского. Все работы, в том числе и по укладке асфальта, велись согласно требованиям ГОСТа. В следующем году мы продолжим работу по приведению в нормативное состояние дорог, - рассказал директор МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Степан Федченко.

Отметим, что работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».