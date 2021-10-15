Между Салехардом и Надымом построят автозаправку

Фото: ЕДИНАЯ РОССИЯ | ЯМАЛ

Между Салехардом и Надымом построят автозаправочную станцию. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Артюхов во время прямого эфира в Instagram.

По его словам, сейчас идет подготовка территории, уже есть договоренность с одной из крупных нефтяных компаний, которая создает свою сеть АЗС.

- Как только площадка будет готова со всей необходимой инженеркой, мы подведем электроснабжение от высоковольтной линии, которая идет на Салехард, создадим такой «островок цивилизации» посреди глуши между Салехардом и Надымом, - сообщил глава региона.

Приступить к строительству АЗС планируют во второй половине 2022 года.