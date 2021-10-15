В Пуровском районе перевернулась легковушка с пассажирами: есть пострадавшие

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 14 октября на 604 километре автодороги Сургут-Салехард (Пуровский район).

- Около 05:11 утра водитель автомобиля «УАЗ Пикап» превысил скорость, из-за чего не справился с управлением и съехал в кювет, где затем опрокинулся. В результате ДТП пострадали три человека. Все они госпитализированы в медучреждение, - добавили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 23 аварии, а с начала года - 3 770, в которых 23 человека погибли и 226 получили травмы, в том числе один ребенок.