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Общество15 октября 2021 6:56

На развитие Харпа дополнительно выделят 350 миллионов рублей

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время прямого эфира
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

На развитие поселка Харп будет дополнительно выделено 350 миллионов рублей. Об этом сообщил вубернатор Дмитрий Артюхов во время прямого эфира с жителями. Средства планируется направить на ремонт дорог, домов и благоустройство территории.

Кроме того, были озвучены планы перспективного развития Харпа как одного из центров туризма на Ямале.

Также напоминаем, что за прошедший сезон поселок заметно преобразился: отремонтированы дороги, обновлены парковки, появились игровые комплексы, новые площадки для сбора мусора и многое другое.