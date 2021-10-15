На Ямале расширяют перечень поддержки лиц, страдающих сахарным диабетом Фото: pixabay.com

На Ямале расширяют перечень поддержки лиц, страдающих сахарным диабетом. В первую очередь это дети до 18 лет с заболеванием первого типа, которых обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Такое решение озвучил губернатор Дмитрий Артюхов во время прямого эфира с жителями.

Сейчас в этой мере нуждаются 229 юных северян. Ранее родители сами обеспечивали своих детей данной системой, в среднем на это уходило 150 тысяч рублей в год.

Кроме того, будет расширен круг лиц, которых обеспечивают расходными материалами для инсулиновых помп за счет средств окружного бюджета. В их число войдут все взрослые без инвалидности - 63 человека. Стоимость расходных материалов в год для одного заболевшего составляет примерно 207 тысяч рублей.

Ранее на обеспечении федерального бюджета были взрослые люди-диабетики с инвалидностью, а дети обеспечивались за счет окружного бюджета. Изменения вступят в силу с 2022 года.

Отметим, что сейчас на Ямале проживают 16 716 взрослых и 237 детей, страдающих сахарным диабетом.