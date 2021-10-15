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Недвижимость15 октября 2021 6:00

В Ноябрьске после ремонта открылось движение по ул. Мира

Рабочие трудились пять месяцев
Марина Прохорова
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Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

В Ноябрьске завершился сезон дорожных работ. Заключительным его этапом стало открытие трассы, ведущей в промышленную зону. Речь идет об участке дороги на проспекте Мира (от путепровода до перекрестка с ул. Советской). В следующем году работы будут продолжены.

- Это почти 300 метров дорожного полотна и новой инфраструктуры: тротуары шириной три метра по обе стороны, велодорожки - 244 метра, установили 34 консольных светильника и 20 торшерных, светофоры, - рассказал глава города Алексей Романов.

Кроме того, рабочие устранили большую лужу, на которую постоянно жаловались ноябряне.

В целом в городе отремонтировали более девяти километров дорог.