В Ноябрьске после ремонта открылось движение по ул. Мира

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

В Ноябрьске завершился сезон дорожных работ. Заключительным его этапом стало открытие трассы, ведущей в промышленную зону. Речь идет об участке дороги на проспекте Мира (от путепровода до перекрестка с ул. Советской). В следующем году работы будут продолжены.

- Это почти 300 метров дорожного полотна и новой инфраструктуры: тротуары шириной три метра по обе стороны, велодорожки - 244 метра, установили 34 консольных светильника и 20 торшерных, светофоры, - рассказал глава города Алексей Романов.

Кроме того, рабочие устранили большую лужу, на которую постоянно жаловались ноябряне.

В целом в городе отремонтировали более девяти километров дорог.