Жительница Харпа два раза отправила мошенникам крупные суммы денег Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратилась жительница поселка Харп 1971 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Все началось с того, что женщине позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка.

- Далее мужчина сообщил, что с карты северянки происходит списание денег, для отмены операций ей необходимо продиктовать коды, которые придут в смс. Не заподозрив обмана, женщина сообщила всю информацию. Затем звонивший поинтересовался, имеются ли у северянки счета в других банках, якобы для того, чтобы отправить уведомления для проведения проверки. Через некоторое время женщине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником другого банка и сообщила, что с ее счетов также пытаются списать деньги, после чего потерпевшая продиктовала коды, пришедшие в смс, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В итоге со счетов женщины были совершены покупки в интернет-магазине на сумму около 108 тысяч рублей и отправлен перевод на сумму около 69 тысяч рублей. Общий материальный ущерб составил примерно 177 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. «Кража».