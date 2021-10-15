Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 октября 2021 5:32

Жительница Харпа два раза отправила мошенникам крупные суммы денег

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жительница Харпа два раза отправила мошенникам крупные суммы денег

Жительница Харпа два раза отправила мошенникам крупные суммы денег

Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратилась жительница поселка Харп 1971 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Все началось с того, что женщине позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка.

- Далее мужчина сообщил, что с карты северянки происходит списание денег, для отмены операций ей необходимо продиктовать коды, которые придут в смс. Не заподозрив обмана, женщина сообщила всю информацию. Затем звонивший поинтересовался, имеются ли у северянки счета в других банках, якобы для того, чтобы отправить уведомления для проведения проверки. Через некоторое время женщине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником другого банка и сообщила, что с ее счетов также пытаются списать деньги, после чего потерпевшая продиктовала коды, пришедшие в смс, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В итоге со счетов женщины были совершены покупки в интернет-магазине на сумму около 108 тысяч рублей и отправлен перевод на сумму около 69 тысяч рублей. Общий материальный ущерб составил примерно 177 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. «Кража».