Погода на Ямале на 15 октября: пасмурно и дождь

Погода на Ямале на 15 октября Фото: Вера Зенина

В пятницу, 15 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - дождь. Днем +4, ночью +1. Ветер 2-3 м/с.

Надым: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +2. Ветер 3-4 м/с.

Ноябрьск: облачно. Днем +7 ночью +3. Ветер 5-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером - дождь. Днем +3, ночью +1. Ветер 3-7 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - дождь. Днем +7 ночью +2. Ветер 4-7 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - дождь. Днем +4, ночью +1. Ветер 3-7 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, вечером - дождь. Днем +4, ночью +1. Ветер 1-3 м/с.

Муравленко: пасмурно, утром - дождь. Днем +6, ночью +3. Ветер 4-8 м/с.