Пожилых таркосалинцев приглашают заняться скандинавской ходьбой

Фото: ЕДИНАЯ РОССИЯ | ЯМАЛ

Пуровские единороссы приглашают пожилых таркосалинцев заняться скандинавской ходьбой, тем самым укрепив здоровье и повысив иммунитет.

Прогулки проходят в парке «Здоровье» два раза в неделю. Сейчас в группе около 30 человек. Перед каждым занятием общественный инструктор Наталья Морозова опрашивает участников о состоянии здоровья, проводит разминку и проверяет техническое состояние палок.

- Мы очень рады за наших ветеранов, их секцию по скандинавской ходьбе можно смело назвать спортивным клубом, ведь здесь они не только занимаются физкультурой, но и общаются на свежем воздухе, что очень важно для людей старшего поколения. Мы будем во всем поддерживать их стремление к долголетию и здоровому образу жизни, - рассказал заместитель секретаря Пуровского местного отделения партии «Единая Россия» Петр Колесников.