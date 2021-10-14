Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершается строительство моста через реку Шайтанка. Его планируют открыть уже в ноябре. Об этом рассказал глава города Алексей Титовский в своих соцсетях.

Накануне специалисты закончили работы на коммунальных сетях, обустроили локальные очистные сооружения, опоры моста и ливневку. Сейчас подрядчик уже начал собирать пролетные строения и монтировать бордюры.

По словам главы города, открытие проезда даст доступ к объездной дороге и разгрузит центральные улицы окружной столицы.

Напоминаем, что новую переправу возводят с учетом всех требований и с помощью современных технологий. После реконструкции дорога станет четырехполосной, также будет расширен тротуар