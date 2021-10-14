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Общество14 октября 2021 14:05

Известный спортсмен по грэпплингу Шамиль Магомедов провел мастер-класс для юных надымчан

Посетили занятия более ста человек
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надыме побывал известный спортсмен, чемпион мира по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу, мастер спорта международного класса по грэпплингу Шамиль Магомедов.

Он встретился с воспитанниками спортивной школы «Арктика», где поделился с ребятами своим опытом и провел мастер-класс. Посетили занятия более ста человек.

- Такие встречи важны именно для начинающих спортсменов, многих из которых в начале пути посещают сомнения, неуверенность в своих силах. Такие люди как Шамиль являются для мальчишек и девчонок примерами того, как человек может добиться успехов, правильно использовать свое время, жить достойно и приносить пользу своей родной земле, - сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Отметим, что Шамиль Магомедов посещает разные регионы страны с особой миссией: защитить детей от влияния пагубных и негативных идей.