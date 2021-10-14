Для воспитанников Ямальской школы-интерната закупили очки Фото: pixabay.com

Для воспитанников школы-интерната Ямальского района закупили очки. С просьбой об этом к главе муниципалитета Андрею Кугаевскому обратилась местная жительница.

Она рассказала, что раз в год школьники проходят медосмотр, некоторым из них врач-офтальмолог рекомендует приобрести очки для коррекции зрения. Однако из-за того, что мам и пап нет поблизости, так как они кочуют в тундре, а в районе оптику не производят, то дети просто-напросто теряют рецепты, а вместе с ними и зрение.

- Этот вопрос решили совместно с общественным движением «Ямал». Для всех детей купили очки. Теперь ребятам точно все будет видно со школьной доски, а зрение, надеюсь, начнет улучшаться, - отметил Андрей Кугаевский.