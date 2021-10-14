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Происшествия14 октября 2021 13:09

Вблизи Пурпе с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда

Ведется проверка
Марина Прохорова
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Фото: Центральное МСУТ УрФО

Фото: Центральное МСУТ УрФО

На Ямале организована проверка в связи со сходом с рельсов вагонов поезда. Происшествие случилось 13 октября вблизи железнодорожной станции Пурпе при выполнении маневровых работ.

- На пути необщего пользования при подаче грузового состава из 34 вагонов произошел сход восьми вагонов-цистерн. Опрокидывания вагонов не допущено, цистерны находятся в сошедшем состоянии на колесных парах, - рассказали в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ по УрФО.

Пострадавших при происшествии нет. Также не зафиксировано разливов, повреждений груза и задержек поездов. Вред окружающей среде не причинен.

На данный момент следователи проводят проверку совместно с представителями Уральской транспортной прокуратуры, устанавливая все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает «МК-Ямал».