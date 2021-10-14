На Ямале еще 117 жителей заразились коронавирусом

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 117 человек. С начала периода количество заболевших достигло 51 972.

Из общего числа болеющих 742 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 90 из них - в тяжелом состоянии, 20 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 711 человек.

Также за сутки выявлено 17 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 656. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 100 заражений COVID-19, за весь период - 44 316.

Выздоровели за последние сутки 59 человек, с начала пандемии - 49 729.

За последние сутки в России выявлено 31 299 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 767 (8,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 892 980 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 21 670 человек, с начала пандемии - 6 937 756. Также за сутки зафиксировано 986 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 220 315 человек.