В Новом Уренгое задержали мужчину, который угнал «КАМАЗ», чтобы доехать на нем до дома Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении жителя Курганской области 1996 года рождения, угнавшего «КАМАЗ». Все началось 11 октября, когда в дежурную часть обратился хозяин машины, сообщивший о ее пропаже.

- В ходе проверки полицейские установили, что владелец автомобиля припарковал его около станции технического обслуживания, при этом оставив двери незапертыми, а ключи - в кабине. Злоумышленник, будучи в нетрезвом состоянии, решил воспользоваться данной ситуацией и доехать на «КАМАЗе» до дома, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также он обвиняется по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.