Ярсалинец, задушивший гостя в пьяном угаре, надолго отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Ямальском районе осудили местного жителя, обвиняемого в убийстве. Все началось с того, что 20 мая в Яр-Сале обнаружили тело мужчины, лежавшее в подъезде многоквартирного дома.

- Было установлено, что накануне погибший распивал алкоголь в одной из квартир со знакомыми мужчинами. Далее между ним и неоднократно судимым хозяином жилья произошел конфликт. Обвиняемый, вооружившись табуретом, ударил гостя по голове, а затем, связав ему руки и накинув на шею веревку, задушил. После он выбросил тело в подъезд и продолжил пьянствовать, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Обнаружили тело жильцы дома, которые и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники обнаружили обвиняемого в его квартире.

В итоге суд приговорил мужчине к 9 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.