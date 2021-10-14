Ямальские энергетики представили новую компетенцию на Московском международном салоне образования

Фото: «Россети Тюмень»

Сотрудники «Россети Тюмень» посетили столицу России, чтобы принять участие в специальном проекте Московского международного салона образования «Границы новой реальности: доверие, диалог, платформа». Форум прошел на выставочной площадке «Крокус Экспо», собрав лучших специалистов в области энергетики.

На диалоговой площадке «Час региона» северяне представили новую компетенцию межрегионального проекта «ЯмалSkills» «Ремонт оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ».

Кстати, данная компетенция была внесена агентством развития профессионального мастерства WorldSkills в перечень межрегионального чемпионата «ЯмалSkills – ТЭКSkills». Ее появление стало возможным благодаря сотрудничеству компании и Новоуренгойского многопрофильного колледжа в области подготовки кадров для электроэнергетической отрасли.

Поскольку энергокомпания заинтересована в развитии компетенций своего персонала в условиях цифровизации производственных и технологических процессов, одним из важнейших направлений ее HR-политики является практическая подготовка студентов-энергетиков.

Предприятие внедряет в образовательные программы корпоративные стандарты, отраслевые кейсы и профессиональные решения, что позволяет получить высококлассного специалиста, готового приступить к выполнению своих обязанностей сразу по окончании учебного заведения, не тратя время на стажировку.

Таким образом взаимодействие предприятия и учреждений среднего профессионального образования способствует укреплению и развитию кадрового потенциала северных территорий.