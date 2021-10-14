В Салехарде более пяти тысяч жителей привились от гриппа

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день прививку сделали уже 5 108 человек.

Напоминаем, что вакцинация взрослого населения проводится в поликлинике по ул. Мира, 39. Обращаться необходимо в кабинет №109 по будням с 09:00 до 15:00 без предварительной записи. Перерыв с 12:00 до 12:30.

Также прививочные бригады Салехардской больницы проводят вакцинацию на дому пенсионерам и маломобильным гражданам.

- Пациентам, испытывающим физические трудности для явки на прививку в поликлинику, медики всегда готовы оказать помощь. Пройти иммунопрофилактику на дому можно как от гриппа, так и от COVID-19, - рассказали в городской администрации.

Заявки на проведение вакцинации на дому принимаются по телефону колл-центра: 9-93-97. В среднем за неделю прививочные бригады обслуживают на дому около десяти человек.