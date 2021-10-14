В Тазовском районе утонул вахтовик, работавший на месторождении

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Тазовском районе расследуют гибель рабочего на производстве. Происшествие случилось 8 сентября в вечернее время.

- Около 21:00 вечера группа рабочих занималась строительством северного ледозащитного сооружения причала Салмановского месторождения на берегу Обской губы. В результате нарушения правил безопасности 55-летний монтажник упал в воду и утонул, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас следователи выясняют причины и условия, из-за которых произошел несчастный случай. Также правоохранители дадут юридическую оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении работ. Расследование уголовного дела продолжается.