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Происшествия14 октября 2021 9:42

В Тазовском районе утонул вахтовик, работавший на месторождении

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Фото: СУ СКР по ЯНАО

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Тазовском районе расследуют гибель рабочего на производстве. Происшествие случилось 8 сентября в вечернее время.

- Около 21:00 вечера группа рабочих занималась строительством северного ледозащитного сооружения причала Салмановского месторождения на берегу Обской губы. В результате нарушения правил безопасности 55-летний монтажник упал в воду и утонул, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас следователи выясняют причины и условия, из-за которых произошел несчастный случай. Также правоохранители дадут юридическую оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении работ. Расследование уголовного дела продолжается.