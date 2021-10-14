Жительница Нового Уренгоя получила условный срок за продажу таблеток для похудения Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили местную жительницу 1991 года рождения, обвиняемую в незаконном обороте сильнодействующих веществ.

- Установлено, что злоумышленница продала три упаковки таблеток для похудения, которые содержали в своем составе сильнодействующее вещество. Кроме того, в квартире женщины полицейские обнаружили еще несколько аналогичных препаратов. Согласно заключению эксперта, в составе таблеток оказалось сильнодействующее вещество общей массой 60,96 граммов, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В связи с этим на северянку завели уголовное дело по ч.3 ст. 234 УК РФ, а затем суд приговорил ее к условному лишению свободы на срок два года с испытательным сроком на такой же период.