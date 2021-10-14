Пуровская прокуратура помогла местному жителю вернуть украденные пенсионные накопления Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Пуровского района помогла местному жителю вернуть его пенсионные накопления, которые неизвестным путем оказались переведены в АО «НПФ Будущее».

- Установлено, что в 2018 году без согласия и заявления мужчины между ним и АО «НПФ Будущее» был заключен договор об обязательном пенсионном страховании. В связи с этим накопления северянина в размере 190 тысяч рублей были переведены из Пенсионного фонда России в акционерное общество, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Сам потерпевший отчетливо подтвердил, что никаких договоров не заключал и заявлений о переходе в негосударственный пенсионный фонд не подавал.

В итоге прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором требовал признать договор недействительным, а также обязать акционерное общество вернуть деньги прежнему страховщику, включая проценты за неправомерное использование.

На данный момент деньги возвращены в Пенсионный фонд России.