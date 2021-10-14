Надымская прокуратура обязала местную администрацию убрать незаконные свалки отходов Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Надымского района обязала местную администрацию убрать незаконные свалки отходов общей площадью свыше 2 тысяч квадратных метров.

- Установлено, что на двух земельных участках Надымского района организованы несанкционированные свалки, состоящие из промышленных, строительных и бытовых отходов, имеющие различный состав и класса опасности. При этом органами местного самоуправления не принималось действенных мер по их ликвидации, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление, в котором требовал расчистить территорию. В итоге судья встал на строну гособвинителя, обязав власти убрать свалки. Исполнение решения находится на контроле ведомства.

Также напоминаем, что еще несколько свалок были обнаружены в Пуровском и Ямальском районах.