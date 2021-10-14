Чтобы избежать гололеда, улицы Надыма ежедневно посыпают песком

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

С приходом снега и наледи в Надыме проезжую часть и пешеходные переходы начали посыпать песком. Делается это два раза в день - утром и вечером.

- Держу ситуацию на личном контроле, объезжаю городские улицы каждый день. Призываю жителей всего Надымского района быть в эти дни особенно внимательными на дорогах, беречь себя и своих близких, - сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

Также напоминаем, что подобная работа идет и в Салехарде. Дорожные службы обрабатывают городские улицы противогололедным материалом. Всего заготовлено 700 кубометров смеси. Работы ведутся не только в центре города, но и в отдаленных районах.