Жителей Ямальского района предупредили о возможной нехватке билетов на вертолеты

Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсети

На Ямале начался период распутицы, вместе с которым завершился сезон речных перевозок. На смену судам пришли вертолеты, летающие по различным направлениям. Однако, как показывает практика, желающих добраться из одного населенного пункта в другой бывает больше, чем мест на борту. Именно о такой ситуации предупредил жителей Ямальского района его глава Андрей Кугаевский.

- Количество желающих приобрести авиабилеты заметно возрастает и не всегда это бывает возможно. Но мы подготовились и постараемся сделать так, чтобы никто не задерживался надолго в аэропорту в ожидании дополнительного рейса, - сообщил глава муниципалитета.

Если необходимо добраться из Салехарда в один из поселков Ямальского района, а билетов на сайте авиакомпании и в кассе нет, то нужно записаться по номеру: 8 (34996) 3-05-62. Запись будет вестись в рабочие дни с 8:00 до 10:00 утра.

Если же надо отправиться в Салехард, то сначала стоит узнать в поселковой кассе о наличии билетов и, если их нет, записаться в список пассажиров на дополнительный рейс.