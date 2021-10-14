В промзоне Ноябрьска загорелся завод строительных материалов Фото: Ольга Крыльцова

Минувшей ночью в Ноябрьске загорелся завод строительных материалов, расположенный в промышленной зоне.

- Сообщение о возгорании поступило в 02:39 ночи. На место незамедлительно выехали 13 человек личного состава и 5 единиц спецтехники, - рассказали в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.

К счастью, пламя не успело разгуляться, поэтому справиться с ним удалось менее чем за час - 03:26 утра.

В итоге огонь повредил стены, перегородки, технику и мебель внутри помещения на площади 20 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.