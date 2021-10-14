Погода на Ямале на 14 октября: немного потеплеет

Погода на Ямале на 14 октября
Фото: Вера Зенина
В четверг, 14 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - дождь. Днем +4, ночью +5. Ветер 6-8 м/с.
Надым: пасмурно. Днем +5, ночью +6. Ветер 6-9 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность. Днем +2 ночью +3. Ветер 6-11 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, вечером - дождь. Днем +3, ночью +4. Ветер 7-9 м/с.
Губкинский: пасмурно, вечером - дождь. Днем +3 ночью +4. Ветер 6-11 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, утром и вечером - дождь. Днем +2, ночью +3. Ветер 5-10 м/с.
Лабытнанги: пасмурно, вечером - дождь. Днем +4, ночью +6. Ветер 4-7 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днем +3, ночью +4. Ветер 5-10 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.