Погода на Ямале на 14 октября: немного потеплеет

Погода на Ямале на 14 октября Фото: Вера Зенина

В четверг, 14 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - дождь. Днем +4, ночью +5. Ветер 6-8 м/с.

Надым: пасмурно. Днем +5, ночью +6. Ветер 6-9 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +2 ночью +3. Ветер 6-11 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером - дождь. Днем +3, ночью +4. Ветер 7-9 м/с.

Губкинский: пасмурно, вечером - дождь. Днем +3 ночью +4. Ветер 6-11 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром и вечером - дождь. Днем +2, ночью +3. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, вечером - дождь. Днем +4, ночью +6. Ветер 4-7 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем +3, ночью +4. Ветер 5-10 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.