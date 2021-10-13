До конца года в Ноябрьске снесут более ста аварийных домов

Фото: администрация Ноябрьска

До конца года в Ноябрьске снесут 105 аварийных домов. По сообщению городской администрации, достичь таких показателей позволила экономия при проведении торгов. Цифры удалось увеличить в два раза.

Сейчас подрядная организация работает на ул. Изыскателей, д. 9А и Республики, д. 31, где проводят расчистку территорий от мусора. Также в ближайшие дни начнется демонтаж дома № 16 на улице Уренгойская. Работы по сносу ветхого жилья продлятся до декабря.

Территории, где сносят аварийные дома, пустовать не будут. В будущем там запланирована комплексная застройка и благоустройство.

Отметим, что темпы сноса аварийных зданий в Ноябрьске растут с каждым годом, а расселение горожан из ветхого жилого фонда - одна из приоритетных задач муниципалитета.