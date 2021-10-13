Житель Салехарда пожаловался на работу кабинета по забору анализов в детской поликлинике

Фото: Салехардская ОКБ

Житель окружной столицы пожаловался на безответственное отношение медиков к своей работе. Пост об этом он выложил в городском паблике «В Салехарде».

- Когда у нас врачи начнут приходить на работу вовремя, как положено? Врачи, берущие детские анализы в кабинете №112, пришли на работу в 08:30 утра, хотя прием начинается в 08:00. Набралась толпа народу с детьми. В коридоре негде встать. Все мы работаем. Из-за них мы опаздываем на работу. Когда закончится это безобразие? - задается вопросом горожанин.

В скором времени на сообщение отреагировали представители медучреждения, объяснив ситуацию.

- Данная ситуация - единичный случай. Для забора анализа сотрудники лаборатории ежедневно доставляются на служебном автотранспорте в детскую поликлинику из лабораторного отделения по ул. Мира 39. Сегодня задержка произошла из-за поломки автомобиля. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщили в Салехардской ОКБ.