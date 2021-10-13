В Салехарде лебедя со сломанным крылом отправили на зимовку в фонд защиты животных

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершилась операция по спасению лебедя, о судьбе которого волновались горожане. Жители не раз писали в соцсетях обращения с просьбой помочь птице. Из-за травмы крыла пернатый не смог улететь в теплые края, а с приходом первых морозов озеро начало покрываться кромкой льда.

Вытащить птицу из воды взялись сотрудники «Ямалспаса» и специалисты благотворительного фонда защиты животных «Дорога домой». Последние приютят лебедя на зимне-весенний период, окружив его заботой. Также за это время ему подлечат раненое крыло.

- Планово в фонд заберем себе, у нас будет зимовать. А потом посмотрим, определимся. Были неравнодушные люди, которые предоставили ему жилплощадь, - рассказал директор фонда «Дорога домой» Сергей Мордвинов.

Напоминаем, что в октябре прошлого года раненый лебедь был отловлен и находился под опекой фонда до начала лета. Из-за травмы крыла он не мог жить в дикой природе.