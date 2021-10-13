На Ямале еще 115 жителей заразились коронавирусом

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 115 человек. С начала периода количество заболевших достигло 51 855.

Из общего числа болеющих 756 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 98 из них - в тяжелом состоянии, 22 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 708 человек.

Также за сутки выявлено 10 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 639. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 105 заражений COVID-19, за весь период - 44 216.

Выздоровели за последние сутки 62 человека, с начала пандемии - 49 670.

За последние сутки в России выявлено 28 717 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 493 (8,7%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрирован 7 861 681 случай в 85 регионах. Излечился от коронавируса 21 801 человек, с начала пандемии - 6 916 086. Также за сутки зафиксировано 984 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 219 329 человек.