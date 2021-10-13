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Общество13 октября 2021 12:42

Улицы Салехарда обрабатывают от наледи

Всего заготовлено 700 кубометров смеси
Марина Прохорова
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Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде дорожные службы обрабатывают городские улицы противогололедным материалом. Всего заготовлено 700 кубометров смеси. Работы ведутся не только в центре города, но и в отдаленных районах.

- Обрабатываются перекрестки, пешеходные переходы, остановочные карманы общественного транспорта, заезды к школам и детсадам, спуски и подъемы на дорогах. На линии работают две комбинированные дорожные машины, - рассказали в городской администрации.

Напоминаем, что в уборке снега этой зимой будут задействованы 43 единицы спецтехники. К концу года ожидается прибытие еще 26 машин.