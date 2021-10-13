Дмитрий Артюхов передал детской поликлинике Тарко-Сале автомобиль «Lada XRAY»

Фото: администрация Пуровского района

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подарил больнице Пуровского района автомобиль «Lada XRAY», на котором он совершал поездку по региону. Это уже вторая машина, переданная главой региона муниципалитету. В августе 2020 года он передал такую же машину благотворительному фонду «Надежда».

- Новый автомобиль необходим детской поликлинике. В среднем только за один день педиатр совершает до 25 выездов к пациентам на дом. Уверен, что машина станет для вас надежным помощником и позволит сократить время на дорогу к маленьким пуровчанам, - сообщил глава Пуровского района Антон Колодин.

Ежедневно для доставки врачей по адресам на линию выходят три автомобиля, но порой и этого бывает недостаточно, особенно в период подъема заболеваемости ОРВИ, а новый кроссовер позволит увеличить охват пациентов. Машину задействуют не только для обслуживания вызовов на дому, но и для доставки лекарств пациентам с симптомами ОРВИ.