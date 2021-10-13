В новоуренгойском Доме детского творчества обновили студию звукозаписи

Фото: администрация Нового Уренгоя

В новоуренгойском Доме детского творчества полностью реконструировали студию звукозаписи. Раньше это были три небольших помещения, которые не отвечали современным технологическим требованиям. Сейчас их объединили в один просторный зал, оборудованный по последнему слову техники.

- Чертежи студии подготовил звукорежиссер Алексей Луценко с учетом норм системы звукопоглощения и шумоизоляции. Качество записываемой продукции заметно улучшилось, - рассказали в городской администрации.

Теперь в обновленном помещении можно записывать аудиоспектакли и выступления оркестров.

Отметим, что модернизация студии стала возможной благодаря финансовой поддержке ООО «Газпром добыча Ямбург».