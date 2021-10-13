Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2021 10:33

В новоуренгойском Доме детского творчества обновили студию звукозаписи

Теперь качество записываемой продукции заметно улучшилось
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В новоуренгойском Доме детского творчества полностью реконструировали студию звукозаписи. Раньше это были три небольших помещения, которые не отвечали современным технологическим требованиям. Сейчас их объединили в один просторный зал, оборудованный по последнему слову техники.

- Чертежи студии подготовил звукорежиссер Алексей Луценко с учетом норм системы звукопоглощения и шумоизоляции. Качество записываемой продукции заметно улучшилось, - рассказали в городской администрации.

Теперь в обновленном помещении можно записывать аудиоспектакли и выступления оркестров.

Отметим, что модернизация студии стала возможной благодаря финансовой поддержке ООО «Газпром добыча Ямбург».