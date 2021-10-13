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Общество13 октября 2021 10:17

В Шурышкарском районе порядка 15 тысяч жителей отдаленных поселков прошли медосмотр

К ним приезжала выездная врачебная бригада
Марина Прохорова
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Фото: администрация Шурышкарского района

Фото: администрация Шурышкарского района

В Шурышкарском районе выездная врачебная бригада завершила работу. Медики посетили села Овгорт, Горки, Лопхари, Азовы, Восяхово, Шурышкары и Питляр, а также деревню Ямгорт, где провели медосмотр работающих граждан и жителей, состоящих на диспансерном учете.

В ходе обследования северян осмотрели не только терапевты, но и узкие специалисты: профпатолог, оториноларинголог, невролог, психиатр-нарколог, офтальмолог и врача УЗ-диагностики.

- Осмотрено порядка тысячи работающих граждан. В ходе проведения медицинского осмотра выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринной систем и крови (анемия). Около 15 человек не получили медицинское заключение, в связи с необходимостью дообследования в районной или салехардской больницах, - рассказала врач-профпатолог, оториноларинголог Мужевской ЦРБ Светлана Максимова.