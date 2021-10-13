В Ноябрьске на месте аварийных домов построили новую детскую площадку

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В Ноябрьске открылась еще одна детская площадка. Она появилась на ул. Лиственная, где раньше стояли аварийные дома. Здесь установили горки, качели и спортивные тренажеры, также имеется зона для отдыха. А чтоб сберечь территорию от вандалов, по ее периметру монтировали камеры видеонаблюдения.

- Вот и на улице Лиственной открыли первую в этом микрорайоне многофункциональную площадку. Годом ранее привели здесь в порядок дорогу. Это правильно, когда сначала обустраивается инфраструктура, а потом строятся новые дома, и они здесь обязательно появятся, - сообщил глава города Алексей Романов.

Отметим, что работы работы велись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Также напоминаем, что недавно в городе открыли еще одну площадку по ул. Энтузиастов. Юным горожанам очень понравилось новое место для игр.