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Общество13 октября 2021 8:17

Ямальская прокуратура обязала местную администрацию убрать незаконную свалку отходов

Дело дошло до суда
Марина Прохорова
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Ямальская прокуратура обязала местную администрацию убрать незаконную свалку отходов

Ямальская прокуратура обязала местную администрацию убрать незаконную свалку отходов

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Ямальского района обязала местную администрацию убрать незаконную свалку, находящуюся неподалеку от села Яр-Сале.

- Установлено, что неподалеку от населенного пункта образовалась несанкционированная свалка отходов производства и потребления. В связи с этим главе муниципалитета было внесено представление, оставшееся без удовлетворения, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление, в котором требовал расчистить территорию. В итоге судья встал на строну гособвинителя, обязав власти убрать свалку. Исполнение решения находится на контроле ведомства.

Также напоминаем, что еще одна свалка была обнаружена в Пуровском районе. На данный момент она ликвидирована лишь частично.