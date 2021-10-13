Жительница Лабытнанги украла у подруги более 20 тысяч рублей
Фото: Вера Зенина
Полиция Лабытнанги раскрыла кражу денег. Все началось с заявления местной жительницы, у которой пропали более 20 тысяч рублей.
- Было установлено, что 24 сентября, в день пропажи, горожанка пригласила к себе домой подругу, где они вместе распивала алкоголь. Воспользовавшись моментом, злоумышленница взяла из кармана куртки хозяйки деньги, спрятав их у себя, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.
Сейчас северянка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».