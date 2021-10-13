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Происшествия13 октября 2021 7:28

На трассе Ноябрьск - Вынгапуровский легковушка влетела в «КАМАЗ»: есть пострадавшие

Им оказали медицинскую помощь
Марина Прохорова
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Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 12 октября на 77 километре дороги Ноябрьск - Вынгапуровский.

- Около 23:10 водитель автомобиля «КАМАЗ», поворачивая налево, не пропустил машину «ВАЗ», выполнявшую обгон. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки получили телесные повреждения, - добавили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 11 аварий, а с начала года - 3 735, в которых 23 человека погибли и 223 получили травмы, в том числе 21 ребенок.