Жителей Шурышкарского района планируют вовлекать в занятия спортом

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В Шурышкарском районе прошло рабочее совещание, основной темой которого стало развитие спорта. В нем приняли участие глава муниципалитета Олег Попов, руководитель и специалисты управления по культуре, молодежной политике и спорту, а также руководители спортивных организаций и тренеры.

- Говорили о спорте в целом и о каждом из его видов в частности. Диалог получился насыщенным, в ходе обсуждения родилось сразу несколько интересных, требующих дальнейшей проработки идей, - рассказал Олег Попов.

Результатом этой встречи должен стать конкретный план мероприятий, который поспособствует развитию физической культуры на территории Шурышкарского района.